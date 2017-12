Condividi | S.O. 13:15 Nuovi orari per la Biblioteca di Alghero: nei giorni del 22, 27, 28, 29 dicembre e 2 gennaio 2018, aperture solo la mattina dalle ore 8 alle ore 14. Chiusura nei giorni festivi Biblioteca Santa Chiara: aperture mattutine



ALGHERO - In occasione delle festività di Natale e Capodanno 2017-18, la Biblioteca comunale Rafael Sari, nei locali della biblioteca del Mediterraneo a Santa Chiara, resterà aperta solo la mattina. Ecco i nuovi orari garantiti di apertura: dalle 8 alle 14, nei giorni venerdì 22, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 dicembre 2017 e martedì 2 gennaio 2018. Chiusura per tutti i giorni festivi.