Segnalazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale: un grosso masso si è pericolosamente staccato dalla falesia in località Porticciolo. Zona interdetta, firmata l´ordinanza dal sindaco di Alghero Falesia pericolosa a Porticciolo: ordinanza



ALGHERO - È fatto immediato divieto a chiunque di stazionare, transitare e percorrere il tratto di falesia sito in località Porticciolo (punto georeferenziato 32T 431186,88E 4499252,07N). Lo dispone l'ordinanza firmata dal sindaco di Alghero nei giorni scorsi, che a causa dell'isolamento di un grosso masso delle dimensioni di circa 3 metri di lunghezza per 2 di larghezza ed 1 di altezza dal corpo principale della roccia è scivolato per qualche decina di centimetri in avanti sulla falesia, andando a sovrastare pericolosamente la scogliera sottostante. La segnalazione è giunta dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari - Base Logistico Operativa Navale di Alghero, che nel corso dei consueti servizi lungo spiagge e scogliere nel comune di Alghero ha evidenziato il pericolo imminente.



