Condividi | Red 9:14 Riaprirà giovedì l´ostello per l´accoglienza notturna di Sassari. Sono garantiti venti posti letto per i mesi invernali e due pasti. Il servizio, coordinato dall´Assessorato comunale alle Politiche sociali, sarà gestito dalla cooperativa Pegasus 1 Riapre l´ostello di Via Duca degli Abruzzi



SASSARI – Riaprirà giovedì 28 dicembre l'ostello per l'accoglienza notturna di Via Duca degli Abruzzi 5. Il Comune di Sassari metterà a disposizione per i mesi invernali venti posti letto.



I cittadini e le cittadine disagiate e senza fissa dimora potranno accedere al ricovero tra le 19 e le 22 e trascorrere li la notte. Le attività di accoglienza saranno gestite dalla cooperativa Pegasus 1, che offrirà non solo un posto letto e due pasti (la cena e la colazione), ma anche la possibilità di fare una doccia, e garantirà, inoltre, il supporto psicologico.



Il servizio, attivo in città dall'inverno 2012/2013, è coordinato dall'Assessorato comunale alle Politiche sociali e ha visto, negli anni, il coinvolgimento di diverse associazioni del territorio, impegnate nel sostegno alle persone in condizioni di estrema povertà e senza fissa dimora. L'ostello notturno resterà attivo per quattro mesi. Commenti SASSARI – Riaprirà giovedì 28 dicembre l'ostello per l'accoglienza notturna di Via Duca degli Abruzzi 5. Il Comune di Sassari metterà a disposizione per i mesi invernali venti posti letto.I cittadini e le cittadine disagiate e senza fissa dimora potranno accedere al ricovero tra le 19 e le 22 e trascorrere li la notte. Le attività di accoglienza saranno gestite dalla cooperativa Pegasus 1, che offrirà non solo un posto letto e due pasti (la cena e la colazione), ma anche la possibilità di fare una doccia, e garantirà, inoltre, il supporto psicologico.Il servizio, attivo in città dall'inverno 2012/2013, è coordinato dall'Assessorato comunale alle Politiche sociali e ha visto, negli anni, il coinvolgimento di diverse associazioni del territorio, impegnate nel sostegno alle persone in condizioni di estrema povertà e senza fissa dimora. L'ostello notturno resterà attivo per quattro mesi.