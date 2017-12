Condividi | Red 18:22 Il presidente della Regione autonoma della Sardegna e l´ex assessore regionale ai Lavori pubblici hanno esaminato i contenuti dell’accordo con il Governo per il rilancio dell’ex Arsenale La Maddalena: incontro Pigliaru-Maninchedda



LA MADDALENA - Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ha incontrato ieri (venerdì) il segretario nazionale del Partito dei sardi Paolo Maninchedda, per analizzare il tema del ritorno nella disponibilità della Regione dei beni dell’ex Arsenale. Maninchedda, da assessore regionale ai Lavori pubblici, aveva istituito e guidato, con il supporto dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il tavolo di mediazione tra la Protezione civile, la Mita resort e la Regione.



In quella fase, era stato definito sia il quantum della transazione che la Protezione civile avrebbe dovuto versare alla Mita, senza alcun onere per la Regione, sia l’affidamento di poteri commissariali al presidente regionale per il rilancio del sito de La Maddalena. Il governatore dell'Isola ha voluto dunque esaminare i termini dell’accordo con il Governo, la cui firma è imminente, per verificarne la coerenza col percorso pregresso. Maninchedda ha apprezzato i contenuti della bozza esaminata, che rispettano quanto a suo tempo negoziato e pattuito, cioè il recupero delle aree e dei beni senza oneri per la Sardegna e con l’uscita di scena sia della Mita, sia della Protezione civile, lo sblocco dei 50milioni di euro disponibili ed i poteri commissariali.



Il segretario del Pds ha raccomandato una particolare vigilanza sulla nomina della Regione Sardegna quale soggetto attuatore, in modo da poter vedere pubblicate le prime gare per i lavori entro la fine dell'anno prossimo. Infine, Francesco Pigliaru ha ringraziato per il lavoro svolto e per il rinnovato sostegno del Partito dei sardi alle politiche di rilancio dell'Arcipelago.