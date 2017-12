Condividi | Red 8:00 Il jazz e le contaminazioni con la musica sarda saranno il leitmotiv della rassegna al via a Cagliari da domani a martedì, organizzata da Progetto Eventi e patrocinata dalla Regione autonoma della Sardegna Natale in Corso, jazz a Cagliari



CAGLIARI - Il jazz e le contaminazioni con la musica sarda saranno il leitmotiv della rassegna “Natale in Corso”, al via a Cagliari da domani, domenica 24, e fino a martedì 26 dicembre. Ma non solo, nella tre giorni targata Progetto Eventi e patrocinata dalla Regione autonoma della Sardegna si intrecceranno teatro, spettacolo e, ovviamente, buon cibo. Si parte la vigilia di Natale, alle 11, con il convegno di presentazione della rassegna a cura della compagnia teatrale Anonimo Teatro, capitanata da Enrico Cardia. Gli artisti esporranno in lingua sarda la storia del jazz nell'Isola e le influenze che ha trasmesso a tantissimi musicisti nostrani. L’evento sarà ospitato nelle sale della pizzeria Su Stampu, a San Benedetto.



La rassegna entrerà nel vivo la sera di Natale, a partire dalle 19, con il concerto Jazz della cantautrice Chiara Effe e la sua orchestra swing, nella Terrazza sul Porto nel Largo Carlo Felice. La giovane e talentuosa artista sarda, che ha aperto il concerto di tantissimi artisti di successo, intratterrà i partecipanti con una selezione dei migliori successi jazz mondiali ed inediti, cantando della Sardegna, e come sempre, creando un prodotto musicale unico nel suo genere. Sul palco, inoltre, si esibirà il gruppo Tramas, trio acustico di musicisti sardi, con la missione di proporre la rivitalizzazione originale di quella immensa banca dati che è il repertorio testi, danze, suoni della musica popolare.



Durante la serata, verranno allestiti stand di accoglienza turistica, punti di ristoro ed intrattenimento per i più piccoli, quest'ultimo curato in collaborazione con la Progetto calcio Cagliari. Per chiudere con “gusto”, martedì, giorno di Santo Stefano, dalle 12, nei locali della pizzeria Su Stampu, si terrà la rassegna culinaria con menù a base di eccellenze tipiche della Sardegna presentate direttamente dalle aziende produttrici, che coglieranno l'occasione per raccontare al pubblico la particolarità che rende unici i piatti della tradizione. A seguire, i partecipanti potranno visitare la mostra di artigianato artistico sardo allestita nelle sale della location.



