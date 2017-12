Condividi | M.P. 17:29 Si comincia martedì 26 dicembre alle ore 18 con il film Ratchet and Klank di Jericca Cleland e Kevin Munroe, basato sull´omonima e popolarissima serie di videogiochi della Insomniac Games Porto Torres: 3 film d’animazione con la Camera Chiara



PORTO TORRES - La Camera Chiara, in collaborazione con la Bottega dei Teatranti ritorna per le feste natalizie con una rassegna di film d'animazione (Ratchet and Klank – La Tartaruga Rossa e La mia vita da zucchina). Come da tradizione, la rassegna Cinepandoro in programma nella sala Filippo Canu sarà dedicata alle famiglie e ai bambini e ragazzi.



Tre film di animazione, che utilizzando diverse tecniche, affrontano temi universali come lo spirito d'avventura, l'amicizia e l'amore. Si comincia martedì 26 dicembre alle ore 18 con il film Ratchet and Klank di Jericca Cleland e Kevin Munroe, basato sull'omonima e popolarissima serie di videogiochi della Insomniac Games. Ratchet è un meccanico spaziale, uno come tanti, che vive nel mito di Captain Qwark, l'eroe leader dei Ranger della Galassia, un uomo che dietro l'apparenza monumentale è in realtà vile e vanitoso.



Quando una terribile minaccia, cioè la scomparsa di alcuni pianeti, spinge i Ranger ad accettare nuove reclute, Ratchet si presenta per stare al fianco del proprio idolo ma sarà scartato. Tuttavia l'incontro con un altro scarto, un robot malfunzionante che proprio i responsabili della scomparsa dei pianeti hanno cacciato, darà vita ad una coppia in grado di conquistarsi la fiducia di tutti con i fatti e poter prendere parte alla grande battaglia per la salvezza della galassia. I prossimi appuntamenti sono in programma mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre alla stessa ora. PORTO TORRES - La Camera Chiara, in collaborazione con la Bottega dei Teatranti ritorna per le feste natalizie con una rassegna di film d'animazione (Ratchet and Klank – La Tartaruga Rossa e La mia vita da zucchina). Come da tradizione, la rassegna Cinepandoro in programma nella sala Filippo Canu sarà dedicata alle famiglie e ai bambini e ragazzi.Tre film di animazione, che utilizzando diverse tecniche, affrontano temi universali come lo spirito d'avventura, l'amicizia e l'amore. Si comincia martedì 26 dicembre alle ore 18 con il film Ratchet and Klank di Jericca Cleland e Kevin Munroe, basato sull'omonima e popolarissima serie di videogiochi della Insomniac Games. Ratchet è un meccanico spaziale, uno come tanti, che vive nel mito di Captain Qwark, l'eroe leader dei Ranger della Galassia, un uomo che dietro l'apparenza monumentale è in realtà vile e vanitoso.Quando una terribile minaccia, cioè la scomparsa di alcuni pianeti, spinge i Ranger ad accettare nuove reclute, Ratchet si presenta per stare al fianco del proprio idolo ma sarà scartato. Tuttavia l'incontro con un altro scarto, un robot malfunzionante che proprio i responsabili della scomparsa dei pianeti hanno cacciato, darà vita ad una coppia in grado di conquistarsi la fiducia di tutti con i fatti e poter prendere parte alla grande battaglia per la salvezza della galassia. I prossimi appuntamenti sono in programma mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre alla stessa ora.