Omicidio del Poetto, arrestato sudanese

CAGLIARI - È stato arrestato per omicidio volontario David Jhonny Mohammed, il sudanese di 27 anni accusato di aver ucciso Fabrizio Statzu, 51 anni, cameriere originario di Uras (Oristano), trovato privo di vita in un vialetto sterrato all'interno di un ex campeggio nel lungomare Poetto di Quartu Sant'Elena, al confine con Cagliari. L'immigrato, senza una residenza fissa, ma regolare sul territorio italiano perché in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo non ha riposto alle domande del Pm, Danilo Tronci, che coordina le indagini, e non ha fornito alcuna spiegazione del gesto. In sarata è stato trasferito nel carcere di Uta.