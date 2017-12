Condividi | M.P. 10:56 Gli allievi delle sei classi dei due corsi musicali e delle classi quinte della scuola primaria del Comprensivo 2 si sono esibiti nel tradizionale concerto di Natale Concerti e mercatini di Natale: successo del Comprensivo 2



PORTO TORRES - Ancora una volta gli studenti della Scuola media Monte Angellu si sono distinti nella loro performance musicale e canora davanti ad un pubblico numeroso. Gli allievi delle sei classi dei due corsi musicali e delle classi quinte della scuola primaria del Comprensivo 2 si sono esibiti nel tradizionale concerto di Natale. Le classi prime, in modo particolare, avendo iniziato ad esercitarsi da pochissimo, hanno dato vita ad una esibizione eccellente mostrando precisione, grinta e personalità.



Le classi seconde e terze hanno arricchito ulteriormente il loro bagaglio di esperienze musicali, suonando brani sempre più complessi e coinvolgenti. Gli eventi si sono conclusi venerdì scorso con il concerto di flauti che ha coinvolto le classi prime e seconde dei corsi A, B ed E. Nei giorni scorsi il Comprensivo 2 ha voluto anche sperimentare l’attività dei mercatini di Natale all’aperto al centro della cittadina, attività inserita negli eventi del “Natale a Porto Torres”. Gli allievi hanno allestito i gazebos con oggetti colorati e creativi che hanno realizzato durante le attività didattiche dimostrando ottime capacità manipolative e artistiche e comunicative.



L’atmosfera e l’interazione creatasi nella piazza comunale hanno coinvolto grandi e piccini offrendo ai ragazzi un’ ottima opportunità per condividere e apprendere oltre lo spazio scolastico. Tutte le classi della primaria di Monte Angellu, due classi del De Amicis (3 A e 5 A), la classe 5 B del Bellieni, le classi 1 A, 2 A e 1B della secondaria di Monte Angellu sono state coinvolte nell’attività insieme ai docenti e ai diversi genitori che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento. Le attività dei mercatini son state poi realizzate con successo venerdì scorso anche nei plessi dell’infanzia di Monte Angellu e della primaria del Bellieni . PORTO TORRES - Ancora una volta gli studenti della Scuola media Monte Angellu si sono distinti nella loro performance musicale e canora davanti ad un pubblico numeroso. Gli allievi delle sei classi dei due corsi musicali e delle classi quinte della scuola primaria del Comprensivo 2 si sono esibiti nel tradizionale concerto di Natale. Le classi prime, in modo particolare, avendo iniziato ad esercitarsi da pochissimo, hanno dato vita ad una esibizione eccellente mostrando precisione, grinta e personalità.Le classi seconde e terze hanno arricchito ulteriormente il loro bagaglio di esperienze musicali, suonando brani sempre più complessi e coinvolgenti. Gli eventi si sono conclusi venerdì scorso con il concerto di flauti che ha coinvolto le classi prime e seconde dei corsi A, B ed E. Nei giorni scorsi il Comprensivo 2 ha voluto anche sperimentare l’attività dei mercatini di Natale all’aperto al centro della cittadina, attività inserita negli eventi del “Natale a Porto Torres”. Gli allievi hanno allestito i gazebos con oggetti colorati e creativi che hanno realizzato durante le attività didattiche dimostrando ottime capacità manipolative e artistiche e comunicative.L’atmosfera e l’interazione creatasi nella piazza comunale hanno coinvolto grandi e piccini offrendo ai ragazzi un’ ottima opportunità per condividere e apprendere oltre lo spazio scolastico. Tutte le classi della primaria di Monte Angellu, due classi del De Amicis (3 A e 5 A), la classe 5 B del Bellieni, le classi 1 A, 2 A e 1B della secondaria di Monte Angellu sono state coinvolte nell’attività insieme ai docenti e ai diversi genitori che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento. Le attività dei mercatini son state poi realizzate con successo venerdì scorso anche nei plessi dell’infanzia di Monte Angellu e della primaria del Bellieni .