Dal 28 al 30 dicembre l´atteso appuntamento di Alghero con l´edizione invernale di Birralguer, il tradizionale festival con l´enogastronomia di qualità e il mercato artigianale Birralguer: 7 birrifici, 5 cantine



ALGHERO - Cresce l'attesa ad Alghero per il tradizionale appuntamento con l'enogastronomia di qualità, la birra e le produzioni artigianali, in programma dal 28 al dicembre presso l'ex mercato ortofrutticolo di Alghero e in Piazza Pino Piras. Sono ben cinque le cantine presenti, le algheresi Rigàtteri, Antonio Cargiaghe e Santa Maria La Palma, Sa Pinta di Ittiri e Santadi dell'omonimo paese nel Sulcis.



Sette i birrifici artigianali, quasi tutti sardi, Nora di Oliena, Dolmen di Uri, 4Mori di Guspini, Lara di Tertenia, Santu Jordi di Bitti, Coros di Usini (produttore gluten free) più un ospite, gli italotedeschi Kühbacher. I prodotti fatti a mano da circa dodici diversi artigiani sardi trovano casa in spazi per loro pensati negli atelier adiacenti al mercato stesso, mentre all'interno della struttura coperta e in piazza Pino Piras sono dieci gli stand che ripercorrono i piatti tipici della tradizione culinaria sarda e algherese, in alcuni casi rivisitati in chiave street food.



E' proprio con il cibo e la tradizione che "Mercat Artijanal" apre i battenti giovedì 28 alle ore 18 il cooking show di Albero Iacoboni, chef algherese vincitore del premio "Riccio d'Oro 2016" che con i suoi piatti unisce storia e rivoluzione della gastronomia sarda. Un'altra importante collaborazione tutta made in Riviera del Corallo chiude invece la manifestazione, il 30 dicembre dall'incontro con Silvia Macina, Antonio Pingiori, Giuseppe Esposito e Monica Riu nasce vintage experience, una giornata completamente a tema in cui i quattro giovani imprenditori algheresi guidano i presenti in un'epoca passata.