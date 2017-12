Condividi | S.O. 20:00 Dal 24 dicembre all’otto gennaio presso la tensostruttura in piazza Fra Locci. L’impianto sarà aperto dalle 10 alla 13 e dalle 15 alle 21. Sul posto sarà possibile noleggiare i pattini A Tortolì la pista di pattinaggio sul ghiaccio



TORTOLI' - Grandi e piccini potranno godere delle festività con una nuova attrazione: è stata infatti allestita, per la prima volta a Tortolì, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, presso la tensostruttura in piazza Fra Locci. La lieta e tanto attesa novità degli eventi natalizi tortoliesi, dopo le prove tecniche di ieri, prenderà il via ufficialmente stasera con l'inaugurazione alle 18. L'impianto sarà aperto dalle 10 alla 13 e dalle 15 alle 21, fino all'otto gennaio. Sul posto sarà possibile noleggiare i pattini e saranno presenti tutor per dare indicazioni a coloro che vorranno cimentarsi in questa divertente attività tipicamente invernale.