La mostra sarà aperta dal pomeriggio di giovedì 28, tutto il giorno nelle giornate del 29 e 30 dicembre. Nella sala al piano terra di Torre Sulis l'Associazione Alghenegra organizza la seconda edizione di Xmas Contest, Mostra e Gara di Dolci Natalizi Creazioni natalizie nella Torre Sulis



ALGHERO - Dolce fine anno, dolce inizio anno. Sarà una dolce e gustosa parentesi quella del 28, 29, 30 dicembre nel villaggio di Babbo Natale di Alghero. Partito il caro vecchietto, nella sala al piano terra di Torre Sulis l’Associazione Alghenegra organizza la seconda edizione di Xmas Contest, Mostra e Gara di Dolci Natalizi. L’iniziativa, nata in collaborazione con la libreria Labirinto Mondadori e il Caffè Perbacco, alla sua seconda edizione prevede tre interi giorni di esposizione di dolci liberamente ma rigorosamente decorati in stile natalizio e di oggetti legati al mondo del dolce e del cake design.



L’ingresso alla mostra è libero e sarà il pubblico a sancire il vincitore della gara, votando il dolce più bello nel corso dei tre giorni. Dal dilettante, all’amatoriale al professionista, al contest potranno esporre e partecipare tutti gli amanti dello sugar art. Una occasione imperdibile per chi si vuole avvicinare a questo dolcissimo mondo e per chi già è un esperto della pasta di zucchero & co, quindi anche per farsi conoscere, pubblicizzare la propria attività e scambiarsi opinioni.



Nel corso della serata previste dimostrazioni per gli adulti da parte delle aziende private che aderiscono all'iniziativa e divertenti intrattenimenti per i bambini in collaborazione con le associazioni impegnate gratuitamente ad animare la Bottega dell'Elfo, via Carlo Alberto, fronte libreria. La manifestazione rientra dentro le animazioni del Villaggio di Natale promosse da Associazione Alghenegra, Ccn Al centro storico, Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione Alghero . La mostra sarà aperta dal pomeriggio di giovedì 28, tutto il giorno nelle giornate del 29 e 30 dicembre.