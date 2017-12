Condividi | Red 22:38 Nella notte tra domenica e lunedì, un giudice del locale Tribunale dei minorenni ha trovato un sacchetto di carta con dentro della carbonella ed una bottiglietta di liquido infiammabile sigillata sullo zerbino di casa sua Cagliari: avvertimento per un magistrato



CAGLIARI – Un'intimidazione anonima sotto l'albero di Natale di un magistrato. Nella notte tra domenica e lunedì, un giudice del Tribunale dei minorenni di Cagliari ha trovato un sacchetto di carta con dentro della carbonella ed una bottiglietta di liquido infiammabile sigillata sullo zerbino di casa sua



A scoprire l'avvertimento, lo stesso magistrato, che ha chiamato la Polizia. Pronto l'intervento della Squadra Mobile, della Digos e della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi del caso.



Secondo le prime verifiche, l'intimidazione non sarebbe direttamente riconducibile all'attività lavorativa del magistrato, ma più legata alla sfera personale. Allo stato attuale, gli investigatori non scartano comunque alcuna ipotesi. CAGLIARI – Un'intimidazione anonima sotto l'albero di Natale di un magistrato. Nella notte tra domenica e lunedì, un giudice del Tribunale dei minorenni di Cagliari ha trovato un sacchetto di carta con dentro della carbonella ed una bottiglietta di liquido infiammabile sigillata sullo zerbino di casa suaA scoprire l'avvertimento, lo stesso magistrato, che ha chiamato la Polizia. Pronto l'intervento della Squadra Mobile, della Digos e della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi del caso.Secondo le prime verifiche, l'intimidazione non sarebbe direttamente riconducibile all'attività lavorativa del magistrato, ma più legata alla sfera personale. Allo stato attuale, gli investigatori non scartano comunque alcuna ipotesi.