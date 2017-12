Condividi | Red 11:43 Nei giorni scorsi, si è riunita a Milano la Direzione nazionale di Energie per l’Italia presieduta dal segretario nazionale Stefano Parisi. Tore Piana sarà candidato capolista nel Collegio plurinominale di Sassari-Olbia Tempio alle prossime elezioni della Camera dei deputati EpI, è Tore Piana il capolista



SASSARI – Nei giorni scorsi, si è riunita a Milano la Direzione nazionale di Energie per l’Italia, presieduta dal segretario nazionale Stefano Parisi, alla presenza dei dirigenti nazionali, dei parlamentari e dei coordinatori regionali di EpI. Nell'occasione, Parisi ha chiesto al coordinatore della Sardegna Tore Piana di accettare la candidatura a capolista della lista di Energie per l’Italia nel Collegio Sassari-Olbia Tempio. Tra gli altri candidati, al momento, quasi certa la candidatura al secondo posto (subito dopo Piana) di Elena Vidili, coordinatrice provinciale del partito.



La Direzione nazionale ha stabilito che il progetto di Energie per l’Italia è all’interno del quadro politico di Centrodestra ed è «la vera novità di cambiamento, slegato e fuori dai vecchi schemi della politica Italiana. Ecco da qui la novità di intraprendere un percorso di presenza con la propria lista in tutti i collegi d’Italia e quindi in Sardegna, tenendo ben fermo il progetto di EpI che, aldilà di qualsiasi risultato elettorale, continuerà ad essere presente nei prossimi anni».



«Queste elezioni – afferma Tore Piana - per noi sono un punto di partenza, una presenza di una nuova offerta politica, chiara e trasparente. I nostri candidati (se eletti) ed io non faremo mai e poi mai accordi per governi con il Pd o Centrosinistra, resteremo coerenti con le scelte del voto dei nostri elettori. Di questo devo essere grato a Stefano Parisi per la sua limpidezza e chiarezza su questo aspetto, che in EpI riteniamo fondamentale». In Sardegna, nei prossimi giorni, si riunirà la Direzione regionale per confermare le scelte dei candidati e completare le liste in tutti e tre i Collegi plurinominali, mentre per i sei Collegi uninominali spetterà alla coalizione stabilire chi sarà il candidato per il Centrodestra. «Certo - conclude Piana - non mi dispiacerebbe poter essere candidato anche nel Collegio uninominale di Sassari».



