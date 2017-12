Condividi | Red 17:42 Gli incrementi sui voli in continuità territoriale aerea operati da Alitalia da Cagliari per Roma e Milano e da Alghero per Linate raggiungono il valore medio del 70percento. Rispetto ai 70836 posti previsti dal decreto di imposizione degli oneri di servizio, nel periodo festivo fino a martedì 9 gennaio 2018, si giunge quindi a un’offerta pari a 120447 poltrone Ct1, record sull'Alghero-Linate



ALGHERO - Gli incrementi sui voli in continuità territoriale aerea operati da Alitalia da Cagliari per Roma e Milano e da Alghero per Linate raggiungono il valore medio del 70percento. Rispetto ai 70836 posti previsti dal decreto di imposizione degli oneri di servizio, nel periodo festivo fino a martedì 9 gennaio 2018, si giunge quindi a un’offerta pari a 120447 poltrone.



«Si tratta di un ulteriore e importante aumento di capienza utile soprattutto per agevolare al massimo gli spostamenti dei sardi – dichiara l’assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu – e per fronteggiare il controesodo di decine di migliaia di emigrati e turisti che in queste settimane hanno viaggiato e viaggeranno da e per l’Isola. Il monitoraggio sul traffico aereo in continuità territoriale da parte degli uffici dell’Assessorato non si è mai interrotto, così da poter garantire un servizio il più possibile rispondente alle esigenze di mobilità di tutti i cittadini della Sardegna».



Immissioni di posti record si registrano per esempio mercoledì 3 sulla Alghero-Linate-Alghero con un aumento del 307percento rispetto al previsto, ovvero 1044 seats in vendita, 788 in più della capienza ordinaria. Sulla stessa rotta, è stato programmato fino al 171percento di incrementi sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 gennaio. Sulla Cagliari-Fiumicino-Cagliari, si arriva anche al 50percento di offerta in più, per esempio, martedì 2 gennaio con 2750 poltrone disponibili, 910 aggiuntive sull'ordinario. Numeri significativi, inoltre, sul collegamento Cagliari-Linate-Cagliari dove sempre il 2, si sfiora il 200percento di incrementi con quasi 3mila posti immessi sui canali di vendita, ovvero 1990 in più dei 1004 previsti. Sulla stessa rotta, anche il domenica 7, si arriva al 194percento di aumenti con un'offerta pari a 2954 poltrone.