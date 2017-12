Condividi | Red 18:57 Il mercato ortofrutticolo di Alghero riapre al pubblico grazie “Mercat Artijanal–Birralguer Winter edition & Vintage experience”. Giovedì 28 dicembre il festival dei prodotti artigianali apre i cancelli per una tre giorni di sapori, profumi, cultura e tradizione Mercat Artijanal apre i cancelli



ALGHERO - Il mercato ortofrutticolo di Alghero riapre al pubblico grazie “Mercat Artijanal–Birralguer Winter edition & Vintage experience”. Giovedì 28 dicembre, il festival dei prodotti artigianali apre i cancelli per una tre giorni di sapori, profumi, cultura e tradizione. La manifestazione voluta ed organizzata dall'associazione di promozione turistica BeachGroup Alguer è inserita nel calendario di eventi “Mès que un mes” per i festeggiamenti del “Cap d'Any”, il capodanno di Sardegna, e gode del sostegno della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero. Dalla decima edizione di Birralguer a Mercat Artijanal il passo è breve, ma deciso. La location rimane la stessa, cambiano però le produzioni ed alla birra artigianale si aggiunge la storia dell'enogastronomia sarda. Il tutto avrà inizio con il cooking show di Alberto Iacoboni, algherese doc e vincitore del premio “Riccio d'oro 2016”, chef errante porta le prelibatezze della sua terra in giro per il mondo.



Uno dei piatti forti sarà la musica dal vivo, con sette diversi progetti musicali. Line up eterogenea, che porta sul palco allestito all'interno del mercato di Alghero importanti band made in Sardinia. Il compito di rompere il ghiaccio spetta ai Milestones, unica tribute band ufficiale sarda riconosciuta dall'associazione Rolling Stones che, come dice il nome, porta in scena le pietre miliari del repertorio di Mick Jagger & co. Negli ultimi anni, hanno suonato nei più importanti festival dell'Isola, tra cui spicca l'internazionale Narcao Blues, hanno all'attivo un lavoro discografico omonimo esposto in Slovenia al Rolling Stones museum e si sono esibiti al raduno "Senza Filtro-Waiting for the Stones" a Lucca, anteprima dell'ultimo concerto in Italia dei Rolling Stones. A seguire, sempre giovedì, lo show dei Cover Garden, longevo progetto algherese che presenta per l'occasione in anteprima la nuova formazione ed il nuovo spettacolo. La giornata successiva si apre con un altro tributo, questa volta in italiano, I Timidi Ubriachi suonano un omaggio a due figure di riferimento del rock d'autore contemporaneo: Max Gazze e Mannarino. Poi, venerdì 29, per la prima volta in assoluto, la Riviera del Corallo ospita il concerto dei Clan Balineue, band folk-rock nata dall'incontro tra il cantante Marco Bazzoni ed i Gamas Releldes, che quest'estate ha fatto ballare molte piazze della Sardegna.



Sabato 30, la giornata conclusiva “Vintage experience”, figlia di una collaborazione tutta algherese con quattro giovani imprenditori. Silvia Macina, Antonio Pingiori, Giuseppe Esposito e Monica Riu da anni portano avanti Vintage ClassRoom, un progetto che fa riviere un'epoca passata, quella dagli Anni Cinquanta ai Settanta. Modelle vestite e truccate a tema, acconciature e barbe curante direttamente sul posto ed una mostra fotografica a cui farà da contorno lo show dei The Wookies, gruppo sassarese che da quattordici anni esegue le sonorità dei mostri sacri del rock' n' roll e del rockabilly e che da poco si è esibito all'Italia wave, uno dei più importanti festival musicali della Penisola. Infine, i Pirati, con la loro ironia la band “dell'amore libero e della verità scomode” presenta sul palco il proprio spettacolo tratto dai due lavori discografici con un'attenzione particolare ai vestiti di scena. A chiudere tutte e tre le serate, dopo i live, la selezione in vinile e “good vibration” a cura di Jah' l Sas sound system. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e prenderanno il via dal pomeriggio in contemporanea con l'apertura degli stand delle cantine, dei birrifici, dello street food e degli artigiani sardi.



