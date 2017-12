Condividi | Red 19:29 Dopo la tappa di Sassari di oggi, domani sera, sul palco del Cinema Miramare, Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel. Giovedì tappa a Cuglieri, venerdì a Serramanna e sabato, nuova data, ad Iglesias Prosegue ad Alghero la rassegna Gospel Explosion



ALGHERO - È stato il Teatro Centrale di Carbonia ad ospitare la prima data della 15esima edizione di Gospel Explosion (costola del festival Narcao Blues), la rassegna itinerante organizzata dall'associazione culturale Progetto Evoluzione. Il giorno di Natale, Cedric Shannon Rives ha deliziato il numeroso pubblico presente con i suoi Brothers in Gospel, composti dalle voci di Christopher Ifill, Joel T.Lester e Travis Taylor, con Heyward Matthews alle tastiere e Chance Harper alla batteria, in un concerto che ha spaziato tra brani classici della tradizione e composizioni originali.



Dopo la tappa a Sassari di questa sera (martedì, alle 21, al Nuovo Teatro Comunale), il tour in Sardegna proseguirà domani, mercoledì 27 dicembre, sempre alle 21, al Cinema Miramare di Alghero (biglietti a 12euro; prevendite da Astratto Parrucchieri, Via Pascoli 45/A). Sarà quindi la volta di Cuglieri, dove giovedì 28, Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel saliranno sul palcoscenico dell'Ex Seminario regionale sardo, alle 18 (ingresso gratuito, nell'ambito della rassegna Sardinia Anima mundi), e poi di Serramanna, venerdì 29, alle 19, nella Sala conferenze Vico Mossa, in Via Parrocchia. Alle cinque date nell'Isola già annunciate, se n'è intanto aggiunta una sesta: sabato 30 dicembre, alle 19, Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel saranno infatti di scena ad Iglesias (con ingresso gratuito) nella chiesa di San Pio X.



La 15esima edizione di Gospel Explosion è organizzata con il contributo della Regione autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica istruzione, sport e spettacolo ed Assessorato del Turismo) e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Serramanna ed il Centro commerciale naturale “Sa Passillada”, i Comuni di Sassari e di Alghero, l'associazione culturale Music & Movie, la Fondazione Alghero e l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro), il Comune di Cuglieri e l'associazione culturale Jana Project.



