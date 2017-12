Condividi | Red 13:30 In Largo San Francesco dal 30 dicembre al 7 gennaio 2018 in mostra le opere del pittore algherese “Acrilico” la pittura di Sergio Silanos a Lo Quarter



ALGHERO - Dopo il successo estivo dell'originalissima mostra “Egocentricità del profilo”, l'artista algherese ritorna con una personale dal titolo “Acrilico”, un insieme di quadri in cui l'emozione nel dipingere materialmente è veramente forte, uno stato di separazione tra concetti e clausole della vita per far posto ad una forza, il colore, che prende forma nei vari aspetti quasi ad ordinare le emozioni, i sogni e i pensieri che quotidianamente ci accompagnano.



I temi trattati dall'artista sono diversi: sentirsi liberi da tutto e da tutti nell'opera "libertà e oppressione ", dove veleggiano tre barche nella notte, l'oppressione data da tante lance conficcate nel terreno. La nostra mala Italia rappresentata in tre opere dove vengono posti in pentola grattacieli lampioni e ventilatori, con la pentola in cui si sta per mangiare non cibo, ovviamente, ma la speculazione edilizia, la speculazione energetica e i ventilatori per l'aria che è sempre più inquinata, quindi aria forzata.



