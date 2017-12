Condividi | Red 14:01 Il sindaco di Alghero Mario Bruno ha sollecitato anche questa mattina il gestore unico idrico affinché sia adottata ogni misura utile ad individuare le cause del disservizio ed a riportare i parametri a norma, per limitare il disagio all´utenza Acqua non potabile: divieto a Fertilia, Pietraia ok



ALGHERO - Ricevuta la nota protocollata n.86351/2017 di oggi (mercoledì), con la quale l’Asl di Sassari, Dipartimento di prevenzione–Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, dopo i controlli effettuati sull’acqua potabile, ha comunicato il rientro dei valori entro i limiti di legge per la zona Ospedale civile, il sindaco di Alghero Mario Bruno ha firmato l'ordinanza di revoca, con decorrenza immediata, dell’ordinanza Sindacale n. 53 del 18.12.2017 per il divieto di utilizzo per uso alimentare dell’acqua erogata, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze della zona “Taulera” insistenti sulle vie Fleming, Mirò, Gaudì, Don Minzoni nel tratto compreso tra l’innesto con la rotatoria sulla Strada provinciale 42 e Via Malta. La precedenza ordinanza era stata emanata lunedì 18 dicembre.



Con la stessa nota, l'Asl comunica che le analisi chimiche effettuate su campioni d'acqua prelevati mercoledì 20, hanno evidenziato la conformità per i parametri alluminio e manganese e la non conformità a quanto previsto dal D.Lgs 31/01 per il parametro trialometani nella “Nicchia esterna Via Parenzio Fertilia-Alghero” e conferma la richiesta di un provvedimento di «limitazione nell'uso alimentare dell'acqua erogata», quale bevanda e per la preparazione di alimenti (può essere quindi utilizzata per il lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici, compresa l'igiene personale). Pertanto, rimane in vigore l'ordinanza n.52 del 18 dicembre.



