Allarme burrasca nell´Isola

ALGHERO - Valutate le informazioni disponibili, il Centro funzionale decentrato-Settore Meteo della Regione autonoma della Sardegna ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse da oggi (mercoledì), alle 18, fino alle 21 di domani, giovedì 28 dicembre. Infatti, sono previsti vento e mareggiate, visto che il passaggio di una saccatura nella media e altra troposfera indurrà «una ciclogenesi secondaria sul golfo di Genova, con aumento dei gradienti barici e conseguenti venti di ponente o maestrale anche sulla Sardegna».



