Venerdì, alle 17, nella sala conferenze de Lo Quarter, il sindaco di Alghero Mario Bruno dialogherà con il nuovo direttore de La Nuova Sardegna Antonio Di Rosa, sulle azioni e sulle strategie per la città Bruno incontra il direttore Di Rosa



ALGHERO - Venerdì 29 dicembre, alle 17, nella sala conferenze de Lo Quarter, il sindaco di Alghero Mario Bruno dialogherà con il nuovo direttore de La Nuova Sardegna Antonio Di Rosa, sulle azioni e sulle strategie per la città. Il tema riguarda anche i progetti su giovani e impresa, sulla famiglia, sul turismo e sulla “Destinazione Alghero”, sul sistema di ospitalità urbana e di accoglienza.



Il neodirettore de La Nuova ha da subito mostrato interesse a stimolare il dibattito sul futuro dell’intero territorio del nord-Ovest, indicando la strada della costruzione di una rete che metta insieme istituzioni e privati. «Abbiamo iniziato nel 2014 a creare una destinazione turistica valida per tutto l’anno - spiega il primo cittadino algherese - Il balneare da solo non basta. Abbiamo portato avanti alcune sfide come Alghero capitale della cultura, o città dell’Unesco».



«Ora abbiamo inaugurato una serie di eventi, rassegne, festival, concerti ed esposizioni artistiche che dureranno tutto l'anno e che hanno come testimonial e protagonisti anche personalità come Paolo Fresu e Antonio Marras. Iniziative di qualità che puntano a un turismo non solo balneare. Portiamo avanti anche grandi eventi come il rally, il campionato europeo di beach soccer. In collaborazione con Pesaro partecipiamo all’anno Rossiniano. Vogliamo caratterizzarci come città della cultura, della musica e delle arti», conclude. Programmazione, quindi, che viaggia parallela anche agli investimenti che in questi giorni arrivano a sostenere il comparto della piccola impresa: oltre 7milioni di euro per la riqualificazione delle strutture scolastiche, 10milioni per il nuovo anno con la Circonvallazione, 125milioni per la quattro corsie Alghero–Olmedo. Sarà l'occasione per un dialogo con i cittadini.



