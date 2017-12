Condividi | Red 15:11 E’ in corso un intervento di carattere strutturale nel serbatoio di Fonni. Le squadre Abbanoa stanno procedendo con l’installazione di una nuova valvola di chiusura, in sostituzione di quella vecchia, che servirà per regolare in maniera ottimale le aperture e le chiusure del serbatoio Fonni: in corso installazione valvola serbatoio



FONNI - E’ in corso un intervento di carattere strutturale nel serbatoio di Fonni. Le squadre Abbanoa stanno procedendo con l’installazione di una nuova valvola di chiusura, in sostituzione di quella vecchia, che servirà per regolare in maniera ottimale le aperture e le chiusure del serbatoio. Si tratta di uno dei serbatoi più alti della Sardegna, che spesso, considerati appunto l’altitudine ed i fenomeni meteorologici, è di difficile raggiungimento. Da qui, l’importanza di apparecchiature che garantiscano la piena funzionalità, nelle fasi emergenziali così come nell’ordinario.



Abbanoa, anche in questi giorni a cavallo tra le festività natalizie ed il Capodanno, garantisce la massima operatività, con operatori sempre reperibili, squadre di pronto intervento preparate per ogni necessità, presidio degli impianti, servizi al cliente a disposizione (contact center e Sportello on-line attivi). Da qualche tempo, il gestore unico idrico ha anche potenziato il servizio relativo alla segnalazione dei guasti, garantendo ai clienti una copertura di ventiquattro ore, in ogni momento è quindi possibile contattare un operatore Abbanoa al numero verde 800/022040.



A Fonni, per consentire l'esecuzione dell'intervento è stato necessario interrompere l'erogazione. Il servizio verrà ripristinato anticipatamente in caso gli interventi venissero completati in tempi minori rispetto a quelli previsti. Alla ripresa del servizio, potrebbero verificarsi temporanei di torbidità dovuti allo svuotamento ed al successivo riempimento delle condotte, in questo caso sarà cura del gestore procedere con operazioni di spurgo della rete.