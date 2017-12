Condividi | Red 16:06 Approfittando dei giorni di chiusura per le festività natalizie, ignoti sono entrati nella struttura di Via Vittorio Emanuele per rubare. Sul posto, i poliziotti del Commissariato di Via Kennedy Colpo al Centro Benessere di Alghero



ALGHERO – Brutta sorpresa per i dipendenti del Centro Benessere di Via Vittorio Emanuele, ad Alghero, che questa mattina (mercoledì), alla riapertura dopo le festività natalizie, hanno trovato l'attività bersaglio di un furto. Ignoti hanno sfondato la porta d'ingresso, rubando quello che hanno trovato.



