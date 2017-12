Condividi | M.P. 19:55 Il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler invita il ministro Calenda a Porto Torres per parlare dello sviluppo industriale turritano Chimica Verde: «il ministro Calenda chiarisca sui progetti Eni»



PORTO TORRES - «Sono stupito dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Racconta che l'Eni avrebbe confermato il suo grande interesse per Porto Torres. Non prenderemo come oro colato le parole del ministro, anche perché conosciamo benissimo la realtà: le bonifiche sono in estremo ritardo e il progetto sulla chimica verde sa di azzardo poco sostenibile per il nostro territorio».



Interviene così il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler in merito alle parole espresse dal ministro Calenda sullo sviluppo industriale turritano. «Il ministro sostiene di aver incontrato recentemente l'amministratore delegato dell'Eni e che quest'ultimo avrebbe garantito, cito testualmente, il 'grande interesse e il grande impegno sul progetto Matrica'. Purtroppo conosciamo bene la realtà, gran parte degli investimenti previsti dal protocollo d'intesa firmato nel 2011 sono stati disattesi: la filiera e il piano non sono stati mai sviluppati appieno. L'altro tasto dolente che sottolinea il sindaco è quello delle bonifiche. «È vero che alcuni progetti sono in itinere e che si tratta di tematiche complesse, ma i ritardi accumulati sono ingiustificabili e il territorio sta aspettando da troppo tempo»».



«Servono impegni precisi, ma si dovrebbe iniziare soprattutto dal rispetto di quelli ratificati anni fa. Così come serve un intervento serio sul piano occupazionale, una boccata d'ossigeno potrebbero essere proprio i progetti di bonifica. Vorrei ricordare che sino ad ora né l'Eni, né la Regione hanno prospettato un futuro certo per la zona industriale di Porto Torres». Motivi che spingono il primo cittadino ad invitare il ministro Calenda a Porto Torres.



