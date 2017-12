Condividi | M.P. 22:48 Si chiamano Uni.Sound e sono il gruppo gospel che giovedì 28 dicembre alle 21 si esibiranno al teatro comunale Andrea Parodi Gospel: Uni.Sound in concerto al Parodi



PORTO TORRES - Si chiamano Uni.Sound e sono il gruppo gospel che giovedì 28 dicembre alle 21 si esibiranno al teatro comunale Andrea Parodi. Terelle Tipton (da Harlem, NY), Eric Sumter (da Filadelfia), Shilan Douglas (dall'Indiana) e Sharon Williams (da New York) si sono conosciuti nel 2008 e hanno portato avanti il progetto parallelamente alla carriera solistica.



