Svaligiati gli uffici Confartigianato di Alghero



ALGHERO - Approfittando della chiusura per le vacanze di Natale, ignoti sono penetrati negli uffici della Confartigianato di Alghero, in Via Vittorio Emanuele. Ad accorgersene, sono stati gli impiegati, che questa mattina (mercoledì) si sono presentati per la ripresa del lavoro. I ladri hanno scardinato la porta blindata e hanno rubato una discreta somma di denaro.