Neve a Campeda: 131 in tilt



NUORO – Il maltempo sulla Sardegna condiziona subito il traffico stradale. Infatti, la neve ha bloccato la Statale 131 all'altezza di Campeda. Inoltre, nella zona di Macomer non si può proseguire senza l'uso di catene ed in entrambe le direzioni si sono create code per oltre un chilometro.



Pronto l'intervento della Polizia stradale di Nuoro, che sta cercando di decongestionare il traffico veicolare, mentre si attende l'intervento dei mezzi dell'Anas per bonificare l'asfalto ghiacciato. Neve anche sulla Statale 389, che collega Fonni alla Nuoro-Lanusei.