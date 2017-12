Condividi | Red 13:42 Prosegue anche nei giorni festivi del periodo natalizio l´attività della Guardia di finanza in contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti. Due le persone denunciate, mentre sono stati segnalati alla locale Prefettura dieci assuntori Droga a Cagliari: doppia denuncia



CAGLIARI – Nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, nelle ultime ore le Fiamme gialle cagliaritane, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno portato a termine nel territorio della provincia undici interventi. In diverse zone della città, ritrovo abituale di persone (come, ad esempio, il quartiere della Marina, Piazza Matteotti e Piazza Giovanni XXIII), e lungo le principali arterie stradali, i finanzieri hanno proceduto al sequestro di circa 54grammi di stupefacente (fra hashish, marijuana, cocaina e metanfetamina), segnalando alla locale Prefettura nove giovani per illecita detenzione.



Invece, sono stati denunciati a piede libero per spaccio una giovane di Vallermosa, trovata in possesso di circa 45grammi e 435 semi di marijuana (in parte nascosta addosso ed in parte trovata grazie ad una perquisizione domiciliare) ed un 24enne cagliaritano, sorpreso con 13grammi di marijuana. I controlli proseguiranno senza sosta.