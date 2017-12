Condividi | Red 13:56 Cessato l'obbligo di firma per l'algherese Andrea Becciu, comandante della Polizia locale. Secondo la difesa, questo provvedimento crea i presupposti per il reintegro nel posto di lavoro Arzachena: revocata la misura al comandante



ARZACHENA - «Revoca la misura in atto e ne ordina l'immediata cessazione». Così, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania Giuseppe Grotteria ha deciso di revocare l'obbligo di firma a cui si doveva attenere il comandante della Polizia municipale di Arzachena Andrea Becciu, indiziato per il reato di truffa aggravata e continuata ai danni del Comune, nonché per varie ipotesi di reato tra cui l’abuso di atti d’ufficio, il peculato e l’omessa denuncia



Il comandante algherese, che si è presentato all'interrogatorio di garanzia contestando gli addebiti, è difeso dai legali Elias Vacca e Danilo Mattana. Secondo la difesa, questo provvedimento crea i presupposti per il reintegro nel posto di lavoro, anche in considerazione del fatto che la Legge Madia chiede una misura limitativa della libertà personale che ora non esiste più. ARZACHENA - «Revoca la misura in atto e ne ordina l'immediata cessazione». Così, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania Giuseppe Grotteria ha deciso di revocare l'obbligo di firma a cui si doveva attenere il comandante della Polizia municipale di Arzachena Andrea Becciu, indiziato per il reato di truffa aggravata e continuata ai danni del Comune, nonché per varie ipotesi di reato tra cui l’abuso di atti d’ufficio, il peculato e l’omessa denuncia [LEGGI] Il comandante algherese, che si è presentato all'interrogatorio di garanzia contestando gli addebiti, è difeso dai legali Elias Vacca e Danilo Mattana. Secondo la difesa, questo provvedimento crea i presupposti per il reintegro nel posto di lavoro, anche in considerazione del fatto che la Legge Madia chiede una misura limitativa della libertà personale che ora non esiste più.