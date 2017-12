Condividi | Red 15:12 «Soddisfazione per l´intesa che chiude una lunga pagina», ha dichiarato il senatore del partito democratico, che ha sottolineato: «Prima la metanizzazione, l’accordo con la difesa, poi l’intesa sull´Alcoa e il sistema dell’alluminio, ora quella su La Maddalena. Già così è un bel bilancio di legislatura» Accordo La Maddalena: la soddisfazione di Silvio Lai



LA MADDALENA - «Prima la metanizzazione, l’accordo con la difesa, poi l’intesa sull'Alcoa e il sistema dell’alluminio, ora quella su La Maddalena. Già così è un bel bilancio di legislatura. Per la Sardegna si chiude definitivamente un’altra pagina di problemi che vengono da lontano e sono stati affrontati e risolti in questa legislatura. Tutti passi in avanti che ci permettono di guardare con maggiore fiducia al futuro. Energia e industria sono parti essenziali di un sistema economico adeguato per incrementare occupazione stabile che può convivere, in un rapporto fecondo, con le vocazioni della nostra terra: bellezza, ambiente, cultura e turismo».



Lo dichiara il senatore del Partito democratico Silvio Lai, impegnato in questa legislatura, con i colleghi sardi, a trovare le soluzioni a molte problematiche che da tempo riducevano la competitività e lo sviluppo dell’Isola. «Non tutto è risolto, servono migliori trasporti e continuare a dare gambe al nuovo Patto per la Sardegna, ma è indubbio che ci sono atti concreti che segnano un deciso cambio di passo nel rapporto tra lo Stato e la Sardegna e non è un caso che sia stato il premier Gentiloni a voler apporre la sua firma sul patto istituzionale che riconsegna l'ex arsenale de La Maddalena alla gestione della regione dopo un decennio di incuria».



«Radici, cultura e storia si rafforzano quando si incrociano con innovazione e sostenibilità - conclude Lai - in questa direzione abbiamo lavorato in parlamento per far emergere le criticità e dare risposte conseguenti e concrete. La manovra economica con il decreto fiscale e il decreto Sud attestano questo. Cosi come le intese ora raggiunte: risultato di un lungo lavoro tra Regione e Governo».



