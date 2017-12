Condividi | Red 16:13 Ultimo appuntamento per la stagione teatrale 2017. Domani sera, il Teatro Concentrato propone, sempre all’ExMa di Cagliari, All you can Bibbia TeatrExma: un teatro per tutte le stagioni



CAGLIARI - Ultimo appuntamento del 2017 per la stagione teatrale “TeatrExma-un teatro per tutte le stagioni". Domani, venerdì 29 dicembre, alle 21, il Teatro Concentrato propone, sempre all’ExMa di Cagliari, “All you can Bibbia”. Il Teatro Concentrato mette in scena uno spettacolo di Vanessa Podda ed Emanuele Masillo, nato da una costola del “Concentrato La Bibbia, Tutta”, un corto teatrale del 2016 che racchiude i momenti principali della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, in un carosello di personaggi e situazioni che si succedono con un ritmo forsennato ed uno stile ironico ed a tratti grottesco. Lo spettacolo vede al suo interno il corto, con in aggiunta nuovi Concentrati di approfondimento, per rivivere nel dettaglio e con occhio critico le esilaranti avventure del popolo del Signore.



TeatrExma-un teatro per tutte le stagioni nasce dalla collaborazione tra il Teatro dallarmadio ed il Consorzio Camù, gestore dell’ExMa, spazio che ospiterà complessivamente, fino al 25 maggio 2018, venticinque spettacoli selezionati (scelti o invitati) da Fabio Marceddu, anima con Antonello Murgia del teatro dallarmadio. TeatrExma-un teatro per tutte le stagioni ha il sostegno degli Assessorati alla Cultura del Comune di Cagliari e della Regione autonoma della Sardegna.



Il prossimo e ultimo appuntamento è sabato 6 gennaio 2018, alle 19, con "Il mio nome è Lucio (un uomo come me)", scritto ed interpretato da Paolo Putzu, con le incursioni filosofiche di Silvano Tagliagambe, l'accompagnamento musicale di Flavio Secchi, le coreografie di Donatella Martina Cabras e la regia di Cricrì Bocchetta. Considerato il numero dei posti disponibili, è consigliabile la prenotazione telefonando ai numeri 339/7102534 o 3405332685, o inviando una e-mail all'indirizzo web promoteatro@gmail.com.