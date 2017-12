Condividi | Red 15:16 Esonero contributivo per le imprese dell’autotrasporto persone e merci che operano all’estero. «Agevolazione per autisti in regola e mezzi con tachigrafo digitale», annuncia il presidente della Confartigianato trasporti Sardegna Giovanni Antonio Mellino Trasporti: agevolazioni per chi opera all´estero



CAGLIARI - Le imprese di autotrasporto che svolgono attività internazionale anche quest’anno potranno accedere ad un importante sgravio contributivo che prevede la riduzione dell'80percento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. «L’agevolazione – afferma il presidente regionale della Confartigianato trasporti Giovanni Antonio Mellino – vale per i dipendenti con qualifica di autista impegnati, per almeno cento giorni l'anno, in trasporti internazionali alla guida di veicoli cui si applichi il Regolamento Ce n.561/2006 e dotati di tachigrafo digitale». Lo sgravio è riconosciuto alle imprese aventi questi requisiti e che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali, incluse le attività di trasporto di persone.



Ai fini del computo delle cento giornate, devono essere considerate anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra Stati diversi dall’Italia. L’agevolazione spetta a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di raggiungimento della soglia prevista di cento giorni annui fino al periodo di paga di novembre 2018. «Se lo stesso trasporto internazionale è effettuato da più autisti, che si succedono alla guida dello stesso veicolo – precisa Mellino - lo sgravio spetta per tutti i conducenti impegnati nel trasporto internazionale».



I datori di lavoro aventi diritto devono presentare istanza telematica attraverso la procedura apposita denominata “Tras.Int.”, nel sito istituzionale Inps. Per poter accedere allo sgravio le imprese interessate devono essere in possesso di un documento che certifichi la regolarità contributiva in relazione agli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Confartigianato trasporti Sardegna, considerato che l’agevolazione è riconosciuta dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e che l’esonero può essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire dall'UniEmens in scadenza domenica 31 dicembre, invita le imprese interessate ad attivarsi al più presto per la presentazione dell’istanza. Commenti CAGLIARI - Le imprese di autotrasporto che svolgono attività internazionale anche quest’anno potranno accedere ad un importante sgravio contributivo che prevede la riduzione dell'80percento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. «L’agevolazione – afferma il presidente regionale della Confartigianato trasporti Giovanni Antonio Mellino – vale per i dipendenti con qualifica di autista impegnati, per almeno cento giorni l'anno, in trasporti internazionali alla guida di veicoli cui si applichi il Regolamento Ce n.561/2006 e dotati di tachigrafo digitale». Lo sgravio è riconosciuto alle imprese aventi questi requisiti e che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali, incluse le attività di trasporto di persone.Ai fini del computo delle cento giornate, devono essere considerate anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra Stati diversi dall’Italia. L’agevolazione spetta a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di raggiungimento della soglia prevista di cento giorni annui fino al periodo di paga di novembre 2018. «Se lo stesso trasporto internazionale è effettuato da più autisti, che si succedono alla guida dello stesso veicolo – precisa Mellino - lo sgravio spetta per tutti i conducenti impegnati nel trasporto internazionale».I datori di lavoro aventi diritto devono presentare istanza telematica attraverso la procedura apposita denominata “Tras.Int.”, nel sito istituzionale Inps. Per poter accedere allo sgravio le imprese interessate devono essere in possesso di un documento che certifichi la regolarità contributiva in relazione agli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Confartigianato trasporti Sardegna, considerato che l’agevolazione è riconosciuta dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e che l’esonero può essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire dall'UniEmens in scadenza domenica 31 dicembre, invita le imprese interessate ad attivarsi al più presto per la presentazione dell’istanza.