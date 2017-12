Condividi | Red 13:21 Organismo pagatore regionale: la Giunta Pigliaru autorizza Argea per l´utilizzo di 5,3milioni di euro utili a realizzare il sistema informativo, il rafforzamento amministrativo e le convenzioni Giunta: 5,3milioni per Argea



CAGLIARI - Prosegue il processo di realizzazione dell’Organismo pagatore regionale in Agricoltura. Su proposta dell’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, il 20 dicembre, la Giunta ha autorizzato l’agenzia regionale Argea Sardegna all’utilizzo di 5.323.085euro per la realizzazione degli interventi ancora necessari per il riconoscimento e l’avvio dell’Organismo pagatore regionale.



Le risorse fanno parte di un avanzo di amministrazione vincolato e presente nel bilancio di Argea, derivante dalle economie realizzate sugli interventi assegnati dalla Regione autonoma della Sardegna per i compiti istituzionali dell’agenzia stessa. Gli oltre 5milioni di euro saranno quindi utilizzati per la realizzazione del sistema informativo, il rafforzamento amministrativo e le convenzioni per deleghe. Tali passaggi, insieme alla dotazione organica che sarà affrontata nei prossimi mesi, fanno parte del percorso di avvio, previsto per la fine del 2018, dell’Opr sardo.



Caria ha evidenziato che «il sistema informativo dell'Organismo pagatore rappresenta parte fondamentale per un corretto, affidabile, efficiente ed efficace funzionamento dell'Opr nell'utilizzo dei fondi agricoli dell'Ue. A tal proposito – ha proseguito l'assessore – Argea Sardegna, dopo avere analizzato funzionalità e correttezza di funzionamento dei sistemi informativi dei diversi organismi pagatori regionali, tenendo conto anche del Sian (il sistema informativo utilizzato dall'Organismo pagatore nazionale Agea), ha orientato la propria scelta verso il modello di sistema informativo realizzato da Avepa, Opr della Regione Veneto. Anche grazie alla adeguatezza e funzionalità del suo sistema informativo certificato Iso27001, risulta essere il miglior Organismo pagatore in ambito nazionale per le performance nell'utilizzo dei fondi agricoli Ue».