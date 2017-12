Condividi | Red 23:26 «Occasione unica di riscatto e di sviluppo. Gentiloni venga presto in visita per toccare con mano le potenzialità dell´isola». Così il segretario regionale del Partito democratico Giuseppe Luigi Cucca ha commentato l´intesa firmata tra Regione autonoma della Sardegna e Governo nazionale Intesa La Maddalena: «occasione unica»



LA MADDALENA - «L’intesa tra Governo e Regione su La Maddalena è un'occasione unica di riscatto e di sviluppo che quel territorio e la Sardegna attendevano da tempo. Un altro importante tassello che dimostra l'attenzione da parte dell'Esecutivo nazionale verso i problemi irrisolti dell'Isola, causati in gran parte, come nel caso della Maddalena, dalle decisioni scellerate dei governi precedenti».



«Dopo dieci anni, vengono finalmente poste le condizioni per porre rimedio al grave stato di abbandono dell'ex area militare e realizzare le bonifiche creando, nel contempo, posti di lavoro e concrete opportunità di crescita in ambito turistico». Il segretario regionale del Partito democratico Giuseppe Luigi Cucca plaude all'intesa firmata a Palazzo Chigi dal premier Paolo Gentiloni e dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru sull'isola de La Maddalena.



«E' un fatto storico - prosegue Cucca - che consente di superare gli effetti negativi che la dismissione della base militare americana, senza valide alternative, ha generato nell'economia locale, e porre in essere il tanto atteso progetto di riconversione turistica. Con l'intesa firmata e lo stanziamento di 50milioni di euro già assegnati dal Patto per la Sardegna, la Regione potrà portare a compimento opere strategiche, come l'ex arsenale, e realizzare altri interventi di riqualificazione che renderanno ancora più attraente l'isola, tale da diventare polo internazionale per il turismo congressuale e per la nautica, vista anche la concentrazione di elementi di rara bellezza paesaggistica. Invitiamo perciò il presidente Gentiloni a venire presto in visita per toccare con mano le potenzialità dell’Isola e del suo arcipelago».



Nella foto: Giuseppe Luigi Cucca Commenti LA MADDALENA - «L’intesa tra Governo e Regione su La Maddalena è un'occasione unica di riscatto e di sviluppo che quel territorio e la Sardegna attendevano da tempo. Un altro importante tassello che dimostra l'attenzione da parte dell'Esecutivo nazionale verso i problemi irrisolti dell'Isola, causati in gran parte, come nel caso della Maddalena, dalle decisioni scellerate dei governi precedenti».«Dopo dieci anni, vengono finalmente poste le condizioni per porre rimedio al grave stato di abbandono dell'ex area militare e realizzare le bonifiche creando, nel contempo, posti di lavoro e concrete opportunità di crescita in ambito turistico». Il segretario regionale del Partito democratico Giuseppe Luigi Cucca plaude all'intesa firmata a Palazzo Chigi dal premier Paolo Gentiloni e dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru sull'isola de La Maddalena.«E' un fatto storico - prosegue Cucca - che consente di superare gli effetti negativi che la dismissione della base militare americana, senza valide alternative, ha generato nell'economia locale, e porre in essere il tanto atteso progetto di riconversione turistica. Con l'intesa firmata e lo stanziamento di 50milioni di euro già assegnati dal Patto per la Sardegna, la Regione potrà portare a compimento opere strategiche, come l'ex arsenale, e realizzare altri interventi di riqualificazione che renderanno ancora più attraente l'isola, tale da diventare polo internazionale per il turismo congressuale e per la nautica, vista anche la concentrazione di elementi di rara bellezza paesaggistica. Invitiamo perciò il presidente Gentiloni a venire presto in visita per toccare con mano le potenzialità dell’Isola e del suo arcipelago».Nella foto: Giuseppe Luigi Cucca