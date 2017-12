Condividi | M.P. 20:38 La nave Cruise Barcellona in arrivo da Civitavecchia e diretta a Porto Torres è rimasta ferma nel porto laziale a causa del maltempo Maltempo: Tirrenia dirottata a Olbia



PORTO TORRES - Forte vento che sta sferzando la Sardegna sta creando difficoltà anche nel nord ovest dell'isola, per fortuna senza gravi danni. Il traghetto Nuraghes della Tirrenia, in viaggio sulla tratta Genova-Porto Torres e atteso per le 8.30, è stato deviato sul porto di Olbia mentre la nave Cruise Barcellona in arrivo da Civitavecchia e diretta a Porto Torres è rimasta ferma nel porto laziale a causa del maltempo.