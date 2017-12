Condividi | Red 12:18 Domani pomeriggio, lo stadio Vanni Sanna ospiterà il triangolare di calcio con Sassari Latte Dolce, Torres ed Atletico Uri. Lo sport come motore di coinvolgimento e sensibilizzazione sul tema dei trapianti A Sassari, il derby per la vita



SASSARI - Una serata di calcio come opportunità di partecipazione, divertimento, aiuto concreto, riflessione e sensibilizzazione. “Prometeo”, Associazione italiana onlus trapiantati di organi, e “Per la vita”, Associazione italiana onlus trapiantatati di fegato, presentano l’iniziativa di solidarietà e beneficenza “Il Derby per la vita”, triangolare di calcio che domani, sabato 30 dicembre, a partire dalle 15, sull’erba dello stadio Vanni Sanna, vedrà scendere in campo il Sassari Latte Dolce, la Torres e l’Atletico Uri.



