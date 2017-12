Condividi | Red 11:41 Questo il verdetto nel settore femminile dei Campionati italiani a squadre Coppa Caduti di Brema, disputati la scorsa settimana nella piscina olimpionica Terramaini di Cagliari Nuoto: Green Alghero terzo in Sardegna



ALGHERO - Si sono disputati la scorsa settimana, nella piscina olimpionica “Terramaini” di Cagliari, i Campionati italiani a squadre “Coppa Caduti di Brema”. In campo regionale, nel settore femminile, il Green Alghero si è classificata al terzo posto. Ottime le prestazioni di Manuela Mura, che ha disputato gli 800stile libero, i 100 ed i 200dorso, confermandosi in questa specialità tra le atlete sarde più forti in assoluto. Maddalena Palladino ha mancato per poco il pass per gli Italiani nei 100farfalla, chiudendo in 1’04”, e nei 200misti ha migliorato notevolmente il suo personale.



Alice Maggioni, in continua crescita nei 50sl (27’14”), 100sl (1’00”20) e 200sl (2’18”24), ha totalizzato circa 1800 punti. Nei 200farfalla e nei 400sl, Aurora Cocco ha ben figurato, limando ulteriormente i suoi personali. Nella gara più faticosa, i 400misti Marina Noria ha dimostrato tutto il suo carattere e con una gara regolare ha portato al Green 520punti. Bene Marta Masala nei 200rana, con il tempo di 2’53”. Camilla Fiorentino, considerando la sua giovane età, quest’anno per la prima volta in una manifestazione di carattere assoluto, ha ben figurato nei 100rana, chiusi in 1’21’’. Ottima prestazione nelle staffette: 4x100sl e 4x100mx, quest’ultima sul podio al terzo posto.



Nel settore maschile, la compagine algherese ha presentato una squadra giovanissima, tutti debuttanti in questa categoria: Giordano Piras (nei 100, 200rana e 400mx), Michele Monti (100sl), Francesco Carboni (100 e 200dorso), Mattia Melone (200mx e 400sl) ed Adam Bechere (100farfalla e 200sl). Con questa manifestazioni, si chiude ufficialmente il 2017, anno in cui il Green Alghero ha vinto quattordici titoli regionali, dieci medaglie d'argento e quattordici di bronzo. Ha partecipato al Trofeo internazionale "Nico Sapio" di Genova ed al Meeting nazionale di Livorno. Gli atleti: Giordano Piras, Alice Maggioni e Maddalena Palladino hanno partecipato ai Campionati italiani giovanili, Camilla Fiorentino al Trofeo nazionale delle Regioni ed è arrivata terza nella Coppa Sardegna A, mentre Rachele Ciancilla si è piazzata terza in quella riservata agli Esordienti B. Per il 2018, l'obiettivo della società è senz'altro quello di ottenere migliori risultati dal punto di vista agonistico, senza tuttavia tralasciare i valori educativi che il nuoto per la sua particolare peculiarità trasmette agli atleti.