Condividi | Red 21:54 Dopo il congresso cittadino, che ha sancito Segreteria e Consiglio direttivo di Alghero, è in programma nei primi giorni del 2018 la riunione di Segreteria e Direttivo, per stilare il programma politico, la distribuzione degli incarichi, strategie ed alleanze in vista delle Elezioni L´Upc guarda al 2018



ALGHERO – Archiviato il congresso cittadino, l'Upc di Alghero guarda al futuro. E lo fa con Gianni Cherchi segretario cittadino e Gianpaolo Piras segretario amministrativo.



Il rinnovato Consiglio Direttivo è composto da quindici persone, a partire dal consigliere comunale Linda Oggiano. Con lei, Giuseppe Bassu, Ilaria Bissiri, Victor L.Cherchi, Massimiliano Fadda, Paola Masala, Stefania Meloni, Francesco Mura, Giuseppe Paddeu, Giulio Piras, Tathiana Raso, Serena Ruozi, Giuseppe Secondo, Serena Soro, Antonella Spanu e Valeria Urpis.



In programma nei primi giorni del 2018 la riunione di Segreteria e Direttivo, per stilare il programma politico, la distribuzione degli incarichi, strategie ed alleanze in vista delle Elezioni.



