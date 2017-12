Condividi | Paolo Monti 12:45 L'opinione di Paolo Monti Buon anno a tutti, ma non per tutti



Buon anno, ma non per tutti. Più posti, più destinazioni, nuove compagnie: queste le quotidiane promesse, ma per ora, la grande e vera crisi dell'aeroporto di Alghero sta producendo solamente i primi dieci licenziamenti da parte delle società di autonoleggio, che insieme a taxi e attività aeroportuali hanno cercato di resistere, nella speranza che tutte le promesse fatte da Regione, sindaco e Sogeaal portassero un po' di “ossigeno”. Ma cosi non è, e quindi si inizia a licenziare per resistere ancora. Poi, purtroppo, si inizierà anche a chiudere. E il sindaco? Continuerà ad inaugurare “palle di Natale” con grandi sorrisi! Evviva l'anno nuovo: quando arriverà questi doni ci porterà.



*per la Segreteria dei Riformatori sardi di Alghero