SASSARI - «Il Pd nel paese delle meraviglie è il titolo adatto per la Giunta che da tre anni e mezzo è alla guida di Palazzo Ducale. Anni caratterizzati da incompiute, dall'ex Ma. alla Buddi Buddi, da negozi chiusi e commercianti sull'orlo di una crisi di nervi per esser stati abbandonati, disabili ai quali non è stata data la possibilità di accesso in molte zone della città, cittadini che hanno paura ad uscire la sera dopo una certa ora, molte scuole cittadine con palestre inagibili e un centro intermodale da terzo mondo solo per citare pochi esempi».



Ironicamente, ma in modo deciso il Coordinamento cittadino di Forza Italia interviene, commentando la conferenza stampa del sindaco di Sassari Nicola Sanna



«Ma con un colpo di teatro di fine legislatura, la Giunta e il sindaco propongono alla città una serie di interventi che trasformeranno la città nei prossimi mesi, facendola diventare "moderna, solidale, inclusiva, sostenibile e sicura", cioè esattamente come non è stata in questi ultimi quattro anni. Ma si sa, siamo a Natale e in questo periodo i film di fantasia vanno via come il pane», concludono la coordinatrice cittadina Cecilia Cherchi ed i vicecoordinatori Pietro Pedoni e Giampietro Miscali.