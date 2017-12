Condividi | Red 16:50 Allo stadio Atleti azzurri d´Italia di Bergamo, il match tra orobici ed isolani, valido per la 19esima giornata del massimo campionato, ha visto la vittoria degli ospiti per 1-2. alle reti di Pavoletti e Padoin nel primo tempo, ha risposto solo Gomez nel recupero Serie A: il Cagliari sbanca Bergamo



CAGLIARI - Allo stadio Atleti azzurri d´Italia di Bergamo, il match tra Atalanta e Cagliari, valido per la 19esima giornata del campionato di serie A, ha visto la vittoria degli ospiti per 1-2. alle reti di Pavoletti e Padoin nel primo tempo, ha risposto solo Gomez nel recupero. Al 94', doppia ammonizione per Miangue.



PRIMO TEMPO. Al 3', bello slalom di Freuler, ma la conclusione è facile preda di Rafael. Due minuti dopo, corner di Cagliari e l'incornata vincente di Pavoletti vale il vantaggio rossoblu. Al 7', la difesa ospite si salva in angolo su incursione di Freuler. Tre minuti dopo, Gomez pesca Ilicic in area, ma il colpo di testa finisce tra le braccia del portiere. Al 16', Gomez crea scompiglio in area isolana, ma poi calcia sul fondo. Sei minuti dopo, contropiede del Cagliari, con Diego Farias che tocca per Padoin, che batte Gollini in uscita. Al 24', Gomez ci prova ancora, ma Rafael respinge, poi la difesa libera. Due minuti dopo, l'argentino calcia alto dal limite dell'area. Al 28', ci prova De Roon, ma Ceppitelli ribatte davanti a Rafael. Un minuto dopo, Gomez lavora a lungo un pallone poi crossa per Petagna, che colpisce di testa, con palla sul fondo. L'Atalanta ci prova, ma è Diego Farias a partire in contropiede: con l'ultimo tocco si allunga troppo la palla e Gollini salva tutto in uscita bassa. Andreolli ammonito allo scadere del tempo regolamentare. L'arbitro concede un minuto di recupero, ma il risultato non cambia ed il Cagliari va al riposo in doppio vantaggio.



SECONDO TEMPO. L'Atalanta torna in campo con Cornelius al posto di Petagna. Confermato l'undici rossoblu. Pronti-via e Diego Farias finisce a terra in area orobica. Ribaltamento di fronte e, su azione d'angolo, il debuttante Mancini gira di destro e colpisce la traversa. L'Atalanta insiste: cross di Spinazzola ed il colpo di testa di Cornelius finisce alto. Al 52', Cornelius ci prova da fuori, ma la palla viaggia oltre la traversa. Subito dopo, Pisacane subentra ad Andreolli. Al 56', giallo per Miangue. Al 63', Mancini lascia il posto a Cristante. Due minuti dopo, rete annullata a Pavoletti per fuorigioco. Riparte l'Atalanta ed il diagonale di Ilicic finisce a lato. Al 68', un rimpallo favorisce Gomez in area, ma Rafael salva tutto. Prosegue l'azione e Ilicic calcia a lato. Al 73', Sau sostituisce Pavoletti. Quattro minuti dopo, De Roon entra bene sulla destra e mette in mezzo per Gomez, che non arriva in spaccata all'appuntamento con il gol. A nove minuti dalla fine, Rafael respinge corto sulla conclusione da fuori di Ilicic: arriva sulla palla Cristante e calcia a lato da ottima posizione. Al minuto 85, le due squadre spendono l'ultimo cambio: Orsolini per Ilicic e Deiola per Diego Farias. Due minuti dopo, Rafael ancora pronto su Cornelius che, innescato da Gomez, calcia sul primo palo. L'arbitro concede cinque minuti di recupero. Al 91'. colpo sotto di Toloi, che trova Gomez alle spalle della difesa rossoblu: è la rete dell'1-2. Un minuto dopo, giallo a Ceppitelli. Al 94', seconda ammonizione a Miangue. Tutti avanti per l'Atalanta, ma il Cagliari conquista la vittoria.



ATALANTA-CAGLIARI 1-2:

ATALANTA: Gollini, Toloi, Mancini (18'st Cristante), Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola, Ilicic (40'st Orsolini), Petagna (1'st Cornelius), Gomez. Allenatore Gian Piero Gasperini.

CAGLIARI: Rafael, Romagna, Andreolli (7'st Pisacane), Ceppitelli, Faragò, Ionita, Cigarini, Padoin, Miangue, Diego Farias (40'st Deiola), Pavoletti (28'st Sau). Allenatore Diego Lopez.

ARBITRO: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

RETI: 5' Pavoletti, 22'Padoin, 46'st Gomez.



