Sassari: ecco il Comitato cittadino della Lega

SASSARI - Sotto la direzione del coordinatore regionale Eugenio Zofili e del coordinatore provinciale Dario Giagoni, è stato costituito a Sassari il Coordinamento cittadino della Lega, composto da un gruppo di cittadini del movimento e simpatizzanti. Il Coordinamento guiderà le attività del territorio durante la campagna elettorale alla quale di presenterà con proprie liste.



Il Coordinamento cittadino, coadiuvato dal coordinatore provinciale, promuoverà le attività politico organizzative del territorio nei prossimi mesi di campagna elettorale. La Lega sarà impegnata a promuovere ed a diffondere il programma della lista Lega Salvini premier.



Nei prossimi giorni, verrà definita a livello nazionale e regionale la composizione delle liste e della Coalizione che si presenterà alle prossime elezioni. Anche in Sardegna c’è grande aspettativa per il programma della Lega, come ha dimostrato l’affluenza alla manifestazione di Cagliari con la presenza del leader nazionale Matteo Salvini e per i punti qualificanti del suo programma politico.



