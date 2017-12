Condividi | Red 16:56 Si è tenuta a San Paolo l´iniziativa di presentazione del progetto di supporto alla conoscenza e promozione dei prodotti della Sardegna e delle sue offerte turistiche, organizzato dal locale Circolo dei sardi “Giuseppe Dessì”, in collaborazione con l´Associazione di tutela Crei Acli Sardegna ed il patrocinio della Regione Sardegna protagonista in Brasile



CAGLIARI - Si è tenuta a San Paolo, in Brasile, l'iniziativa di presentazione del progetto di supporto alla conoscenza e promozione dei prodotti della Sardegna e delle sue offerte turistiche, organizzato dal locale Circolo dei sardi “Giuseppe Dessì”, in collaborazione con l'Associazione di tutela Crei Acli Sardegna ed il patrocinio della Regione autonoma della Sardegna. L'evento, una presentazione della Sardegna, unita alla degustazione di prodotti alimentari tipici dedicata ai sapori dell'Isola, si è tenuto coinvolgendo uno dei più famosi ristoratori italiani a San Paolo, Massimo Ferrari, nel suo ristorante “Felice e Maria”, ha presentato sette ricette sarde, con gli ottimi prodotti isolani in collaborazione di Raimondo Mandis, della Presidenza della Regione ed esperto di Slow food Cagliari. Alla serata, sono stati invitati e hanno partecipato oltre trenta giornalisti di primarie testate editoriali, tv e radio di San Paolo, che, con il suo bacino di oltre 23milioni di residenti, garantisce il maggior flusso di turisti brasiliani che visitano l'Italia e l'Europa.



L'occasione, saporita e colorata da dolci, torroni, pane carasau, fregola, malloreddus, olio extravergine, formaggi, bottarga, vini e liquori portati dalla Sardegna, ha permesso di presentare i valori dell'offerta turistica che si articola su dodici mesi all'anno, con le opzioni del turismo attivo, quello culturale, quello balneare e, naturalmente, quello eno-gastronomico. Sono state presentate le iniziative di promozione e di interesse con l'obiettivo di creare occasioni di collaborazione con turisti e partner brasiliani. Angela Letizia Licciardi, presidentessa del Circolo dei sardi di San Paolo, ha presentato il progetto che sarà attivo dal 2018 per coinvolgere tutti i Circoli dei sardi in Brasile ed Argentina per promuovere e creare occasioni di business e di scambi per le imprese sarde in questi due Paesi. Massimo Ferrari, chef molto famoso in Brasile e fine conoscitore della Sardegna, e la sua brigata di cucina hanno dato vita a ricette tradizionali dei sapori della cucina regionale. L'agenzia di comunicazione Ricardo Viveiros & Associados ha curato l'organizzazione ed i rapporti con i media, invitando numerosi giornalisti e opinion leader. Alla serata, hanno partecipato anche il console italiano a San Paolo Maurizio Pala e quello di San Marino Mario Antonio Turnaturi, oltre a Fausto Guilherme Longo, senatore eletto nella Circoscrizione Brasile.



I molti giornalisti hanno apprezzato le molte offerte che la Sardegna presenta, con i suoi molti valori, la sua storia, l'archeologia, la passione e l'accoglienza che i sardi sanno offrire. Saranno un volano di informazioni e di comunicazione per le molte testate, nazionali ed internazionali, rappresentate, sia per la parte della gastronomia e l'offerta dei prodotti alimentari sardi, sia per il turismo, l'artigianato ed il design Made in Sardinia. Per il referente del Crei Acli Mauro Carta, la cordialità e l'amicizia fra i brasiliani ed i sardi, in Brasile ed in Sardegna, è la premessa per importanti collaborazioni istituzionali, culturali e commerciali, nel 2018 si partirà con un progetto che unirà terre e culture distanti, ma comuni. Il progetto aggancia i programmi del Ministero degli Esteri e degli Istituti italiani di cultura "Vivere all'Italiana" ed il tema selezionato dal Mibact come driver di attrazione turistica per l'Italia nel 2018, il cibo. Commenti