Aou Sassari, il primo nato è un maschietto

SASSARI – Il 2017 si chiude sotto il segno dei fiocchi azzurri, 597, e il 2018 si apre ancora all'insegna del colore azzurro. Sono 1.163 i nati nell'anno appeno concluso mentre il primo nato a Sassari, nella clinica di Ginecologia e Ostetricia dell'Aou, è un maschietto venuto al mondo alla mezzanotte esatta con il peso di 3,315 kg. Nel 2017 la clinica diretta da Salvatore Dessole ha registrato 1.115 parti, dei quali 31 gemellari e 2 trigemini, per un totale di 1.163 nuovi nati. I maschi sono stati 597 mentre le femmine 566.



Su 1.163 nati 108 erano stranieri, così suddivisi: 25 di nazionalità rumena, 17 nigeriana, 9 senegalese, 7 marocchina, 6 cinese e 6 jugoslava quindi 5 bengalese. Sono 3, invece, i nati da mamme prevenienti dalla Repubblica Ceca, sempre 3 da mamme tedesche e ancora 3 da madri di nazionalità ucraina. E ancora 2 i bimbi filippini, 2 slovacchi, 2 moldavi e 2 ghanesi. Tutte a quota 1 parto le mamme provenienti da Venezuela, Argentina, Irlanda, Portogallo, Spagna, Russia, Kazakistan, Pakistan, Congo, Serbia, Bosnia, Thailandia, Somalia e Ungheria.



Dei 1.115 parti 662 sono stati parti naturali, 453 tagli cesarei. Raffrontati con i dati del 2016 si registra un lieve calo nel 2017. Infatti il numero dei parti nel 2016 era stato di 1.151 per un numero di nati pari a 1.186. Anche il 2016 è stato l'anno dei maschietti che avevano raggiunto quota 608 contro le 578 femminucce. Più alto nel 2016 il numero dei parti cesarei che si era attestato a quota 578 contro i 573 naturali. Nella sala parto della clinica di Ginecologia e ostetricia, infine, nel 2016 erano stati registrati 1 parto trigemellare e 33 gemellari.