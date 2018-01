Condividi | A.S. 13:26 Scadenza per i cittadini residenti nel centro storico di Alghero e i titolari di Pass Zona Traffico Limitato. Domande da presentare alla Polizia locale entro il 31 gennaio 2018 Ztl, rinnovo pass ad Alghero



ALGHERO - Pass Ztl scaduti il 31 dicembre 2017 ad Alghero. Tutte le domande di rinnovo o di rilascio ex novo dovranno essere compilate e protocollate entro il termine del 31 gennaio 2018 come previsto dall'ordinanza dirigenziale n° 292 del 23/10/2017. I moduli sono scaricabili dal sito istituzionale dell'ente o ritirabili presso lo sportello del Comando di Polizia Locale sito in Via Mazzini n° 184 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e presso lo sportello InfoAlghero ubicato all'interno de Lo Quarter dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 10 alle ore 12.