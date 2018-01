Condividi | P.P. 23:40 Alle 00.01 il primo fiocco rosa nel Policlinico Sassarese da una coppia di Alghero. Nel reparto Assl dell'Ospedale Civile quaranta neonati in più rispetto al 2016 quando i parti ad Alghero erano stati 313. Più femmine che maschi. Ancora nessun bimbo nel 2018 Più neonati ad Alghero: sono 353

E´ Anna la prima algherese



ALGHERO - Una delle primissime neonate del 2018 in Sardegna e in Italia è Anna. A mezzanotte e un minuto (le 00.01 esatte) ha portato la gioia di mamma Stefania e papà Andrea, giovane coppia di Alghero che ha scelto di partorire presso il Policlinico Sassarese. E' anche il primo fiocco rosa del nuovo anno a Sassari, città che qualche secondo prima - è proprio il caso di dirlo visto che il referto riporta l'orario 00.00 - aveva visto dare alla luce nel reparto dell'Azienda ospedaliero universitaria, Nicolò [



Per uno strano gioco del destino invece, l'ultimo neonato nel reparto algherese dell'Assl è stato ieri, domenica, alle ore 15.54 ad opera di una coppia di Sassari che ha deciso di partorire proprio al Civile. "Nido" di Alghero che cresce nei numeri che più contano: sono 353, infatti, i neonati partoriti nel 2017, ben 40 in più rispetto al 2016 quando erano venuti alla luce solo 313 bimbi. 186 le femmine e 167 i maschi, con due parti gemellari.



Nuovo anno che si apre con un buon auspicio per il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda Socio Sanitaria Locale dell'Ospedale Civile di Alghero, diretto dall'agosto scorso dalla dottoressa Speranza Piredda. Reparto previsto e confermato tra le specialità presenti nel nuovo presidio ospedaliero di Alghero-Ozieri, così come ridisegnato con la nuova rete ospedaliera regionale, le cui recenti migliorie strutturali, unite alla professionalità sanitaria presente, rendono la struttura sempre più richiesta tra le mamme del territorio.



Nella foto: gli algheresi Stefania e Andrea con la piccola Anna Commenti ALGHERO - Una delle primissime neonate del 2018 in Sardegna e in Italia è Anna. A mezzanotte e un minuto (leesatte) ha portato la gioia di mamma Stefania e papà Andrea, giovane coppia di Alghero che ha scelto di partorire presso il Policlinico Sassarese. E' anche il primo fiocco rosa del nuovo anno a Sassari, città che qualche secondo prima - è proprio il caso di dirlo visto che il referto riporta l'orario- aveva visto dare alla luce nel reparto dell'Azienda ospedaliero universitaria, Nicolò [ LEGGI ].Per uno strano gioco del destino invece, l'ultimo neonato nel reparto algherese dell'è stato ieri, domenica, alle ore 15.54 ad opera di una coppia di Sassari che ha deciso di partorire proprio al Civile. "Nido" di Alghero che cresce nei numeri che più contano: sono 353, infatti, i neonati partoriti nel 2017, ben 40 in più rispetto al 2016 quando erano venuti alla luce solo 313 bimbi. 186 le femmine e 167 i maschi, con due parti gemellari.Nuovo anno che si apre con un buon auspicio per il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda Socio Sanitaria Locale dell'Ospedale Civile di Alghero, diretto dall'agosto scorso dalla dottoressa Speranza Piredda. Reparto previsto e confermato tra le specialità presenti nel nuovo presidio ospedaliero di Alghero-Ozieri, così come ridisegnato con la nuova rete ospedaliera regionale, le cui recenti migliorie strutturali, unite alla professionalità sanitaria presente, rendono la struttura sempre più richiesta tra le mamme del territorio.Nella foto: gli algheresi Stefania e Andrea con la piccola Anna