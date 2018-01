Condividi | Red 10:09 La compagine algherese ha chiuso l´anno solare sbancando il campo della Star Sport a Golfo Aranci ed è al secondo posto nella classifica del campionato regionale di serie C2 Calcio a 5: Audax seconda



ALGHERO – L'Audax Algherese C5 ha chiuso l'anno solare al secondo posto in classifica nel campionato regionale di serie C2 di calcio a5. Sono 19 i punti realizzati per i ragazzi allenati da Antonio Baldino.



L'ultima vittoria, che regala i 3 punti è arrivata sabato, a Golfo Aranci, contro lo Star Sport, nel match valido come recupero della sfida originariamente in programma il 9 dicembre. «Vogliamo crescere e riportare entusiasmo in città, nella consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga e piena di insidie», spiega mister Baldino.



