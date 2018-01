Condividi | Red 11:00 Sabato 6 Gennaio, alle 17 ed in replica alle 19, la Virginia Viviano ensemble, alias Teatro Circo Maccus, presenta le Danze aeree con la Befana all’ExArt di Piazzetta Dettori Danza: a Cagliari arrivano le White Stars



CAGLIARI - Sabato 6 Gennaio, alle 17 ed in replica alle 19, la Virginia Viviano ensemble, alias Teatro Circo Maccus, presenta “White stars. Danze aeree con la Befana” all’ExArt di Piazzetta Dettori, a Cagliari. Sul palco, Virginia Viviano, Silvia Sotgiu, Angela Cara, Virginia Matta, Barbara Pruneddu e Paola Turata.



Come spiega Virginia Viviano, che cura anche scene, costumi e regia, «White stars è un piccolo spettacolo di acrobatica aerea ambientato in un paesaggio fantastico tutto bianco. I personaggi si muovono come in un sogno in assenza di gravità, dove tutto è brillante e surreale. Bambini e adulti verrete presi dolcemente per mano e condotti sui sentieri della vostra fantasia per provare a volare!».



«Ci sarà anche la Befana, (me lo ha promesso!) che a fine spettacolo dalla sua scopa magica regalerà sorrisi e caramelle a tutti: bravi e biricchini, perché sia ancora possibile tornare bambini candidi e luminosi come le White Stars!», conclude Viviano. I biglietti costano 7euro per i bambini e 10euro per gli adulti. Per la prevendita e le prenotazioni, si può telefonare al numero 347/9650413.