Rischio burrasca in Gallura

OLBIA – Il Centro funzionale decentrato-Settore meteo della Regione autonoma della Sardegna ha emanato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, da domani, mercoledì 3 gennaio, alle 9, a giovedì 4, alle 18. Come si legge nella nota, dalla mattinata di domani e per le successive trentatre ore sono «previsti venti di ponente o di maestrale sulla Sardegna, che assumeranno intensità di burrasca, o burrasca forte, lungo le coste della Gallura e, localmente, in prossimità dei rilievi. Possibili mareggiate lungo le coste esposte»”.



Questo, a causa di vento e mareggiate previste. Secondo la situazione ed evoluzione sinottica meteorologica, «l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica a ridosso della catena alpina nella giornata di domani favorirà la formazione di un minimo secondario sul Golfo di Genova – si legge nella sintesi – con aumento dei gradienti barici e conseguenti venti di ponente o maestrale anche sulla Sardegna e sui mari prospicenti».