Aspirina al Teatro Civico di Sassari

SASSARI - E' una tradizione sassarese lo spettacolo teatrale di Aspirina al Palazzo di città di Sassari. Sabato 6 e domenica 7 gennaio, gli autori e doppiatori delle produzioni Aspirina, proporranno novità e “classici” ad un pubblico sempre più affezionato a questo particolare stile espressivo, da una parte comico-vernacolare, dall'altra sottilmente ironico, incline alla satira e sempre “sul pezzo”. Componente dei nuovi spettacoli di Aspirina, da qualche tempo, è una speciale forma di “fake news” che crea notizie “impossibili” a partire da fatti di attualità e di politica dove i protagonisti, vittime del doppiaggio, trovano soluzioni fantastiche per migliorare la vita dei sardi. Così, nello spettacolo del Civico, Marco Sanna e Simone Maulu presenteranno un’inedita assessora dell'Industria Piras, che trova finalmente una alternativa per lo sfruttamento della Miniera di Olmedo, promettendo ai minatori una rinascita grazie ad un progetto finanziario della Walt Disney.



La formula del “Tg Aspirinews”, nello spettacolo teatrale, diventa un modulo di raccordo con le classiche produzioni della storica trasmissione televisiva, con protagonisti i miti cinematografici e televisivi di ogni tempo. Tra le novità assolute dello spettacolo, una ricostruzione in corto da circa 10' del film “Deadline”, con protagonista un Humprey Bogart nei panni di un giornalista corrotto, implicato nel processo ad una vecchia signora che rubò la spesa in un supermercato di Multineddu. Lo spettacolo, condotto da Marco e Simone, seguirà due linee tematiche nell'intento di ricostruire climi culturali tipici della Sassari d'altri tempi: la rissosità degli “affarradori” e l'arte del raccontare menzogne.



Al centro di quest'ultima proposta è il personaggio dell'Argentiera Francesco Mura, celebre ospite del Maurizio Costanzo Show e famoso per i suoi assurdi racconti fantastici in prima persona. Di lui si parlerà con John Wayne, nel recente film “Il Capitano Mura” ed in un'inedita intervista all'attore americano, che nella versione di Aspirina risulta essere un caro amico di avventure del grande Francesco. Da qualche giorno, è già diventato virale lo spot dello spettacolo, con oltre 14mila visualizzazioni tra Facebook e YouTube e 173 condivisioni. I posti a teatro sono limitati. Per ulteriori informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 340/6933150. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Governo provvisorio, con il patrocinio del Comune di Sassari.



Nella foto: Marco Sanna e Simone Maulu