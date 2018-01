Condividi | A.S. 17:25 Forza Italia all´attacco di tutto e tutti ad Alghero. L´albero di Porta Terra (tra gli allestimenti più fotografati di sempre insieme all´installazione del 2016 di Piazza Civica, Porto dentro ndr) diventa «un contentino ai componenti del comitato scientifico» Per i forzisti il Cap d´Any è un «flop»



ALGHERO - La campagna elettorale nell'Isola come ad Alghero si fa largo, così ogni evento (anche i più riusciti) diventa oggetto di polemica, tutta politica: Forza Italia va all'attacco di tutti in Riviera del Corallo e critica duramente lo spettacolo del porto con gli internazionali Ofenbach e Samuel, il frontman dei Subsonica [



«E' evidente che siamo davanti al capodanno con meno pubblico di sempre - attaccano Pais, Camerada e Pirisi - del resto non si può sfuggire al conta-persone dell’area antistante al concerto dove potevano starci solo 4.950 persone. Ecco, durante tutto lo show, non si è andati oltre la metà dell’occupazione di quello spazio, dunque il conteggio è preso fatto». Ci chiediamo - continuano - quale sia la scelta alla base di trasformare, già da due anni, la notte del 31 come una sorta di discoteca all’aperto.



